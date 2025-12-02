Inchiesta Mps - Mediobanca nel mirino della procura casse di previdenza operazioni sospette e presunte manovre coordinate tra grandi soci
Gli inquirenti contestano irregolarità a Enpam ed Enasarco, analizzano dispositivi sequestrati e ricostruiscono i rapporti tra Caltagirone, Delfin e i vertici coinvolti nell’operazione Le casse di previdenza entrano nel mirino della procura di Milano nell’indagine sulla scalata di Mps a Medio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Inchiesta #Mps- #Mediobanca, la Procura accende un faro sulle casse previdenziali per gli acquisti nella scalata. Ora in tre mesi l'estrazione dei dati dai telefoni e pc sequestrati Vai su X
la Repubblica. . In questi giorni si parla molto dell'inchiesta della magistratura milanese sulla scalata di Mps a Mediobanca. Un'inchiesta in cui sono indagati Francesco Gaetano Caltagirone, a capo dell'omonimo gruppo industriale e finanziario, Francesco Mill - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta Mps-Mediobanca, la Procura accende un faro sulle casse previdenziali per gli acquisti nella scalata - Per i pm di Milano emergono anomalie negli acquisti di borsa da parte degli enti. Riporta milanofinanza.it
Mps-Mediobanca, le opposizioni alzano il tiro sul governo: “Stop alle norme sui patti occulti” - Il Pd chiede di ritirare la disposizione che “allenta le regole sul concerto tra azionisti”. repubblica.it scrive
Azioni MPS perdono quota 8 euro, mentre accusa patto occulto travolge Giorgetti. Integrazione con Mediobanca a rischio? - Azioni MPS nel mirino delle vendite anche oggi dopo l'inchiesta della Procura di Milano su Lovaglio- Riporta money.it
Mps-Mediobanca, anche gli acquisti delle Casse Previdenziali nel mirino della Procura: “Numerose anomalie” - Secondo i Pm di Milano, gli acquisti in Borsa effettuati da Enpam ed Enasarco sarebbero "apparsi come finalizzati a sostenere" la scalata di Mps ... Lo riporta msn.com
Inchiesta Mps-Mediobanca, cosa succede adesso: Unicredit può approfittarne e prendersi tutto - Dopo l’inchiesta sulla scalata di Mps a Mediobanca, l’ad di Unicredit potrebbe decidere di prendersi tutto. Segnala fanpage.it
Mps–Mediobanca, l’inchiesta milanese approda in Parlamento. Turco (M5S) incalza il Mef: chiarisca la posizione del governo - L’interrogazione di Mario Turco porta in Parlamento il caso sulla privatizzazione Mps e sulla scalata a Mediobanca. Riporta milanofinanza.it