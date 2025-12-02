Incentivi statali e risparmi con la comunità energetica

Incentivi statali per i cittadini e per le imprese. E’ questo quanto promette la prima comunità energetica riminese, che è diventata attiva a tutti gli effetti. Questo grazie alla firma della Convenzione che conclude il percorso amministrativo del project financing e dà il via ufficiale alla nascita della prima Cer del Comune di Rimini. Il comune doterà la Cer di una corposa produzione di energia da condividere. Infatti l’amministrazione concederà per 20 anni i tetti di alcuni edifici comunali al Concessionario PlanGreen. Tra le location individuate figurano la palestra ‘Casa del Volley’, il centro sportivo ‘Sara Brancia’, la scuola primaria ‘Madre Teresa di Calcutta’ e il parcheggio del centro commerciale Le Befane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incentivi statali e risparmi con la comunità energetica

