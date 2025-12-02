Incendio in appartamento del Napoletano | muore una donna
Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un’abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli. Il marito, che ha 63 anni, a causa delle esalazioni è invece ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato a causare l’incendio sarebbe stata una stufetta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
