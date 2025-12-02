Incendio in appartamento a Monterusciello a Pozzuoli 61enne morta e marito grave | ipotesi corto circuito
Incendio a Monterusciello (Pozzuoli): morta una donna, marito grave. Ipotesi corto circuito da calorifero. Scatta l’allarme sicurezza nel quartiere. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Vasto incendio nella mattinata di oggi, martedì 2 dicembre, in un appartamento di via Milano a Como, evacuate 17 famiglie. Donna intossicata dal fumo - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un appartamento, salvate e portate in ospedale 4 persone tra cui due disabili ift.tt/iJLIYxs Vai su X
Incendio in casa per un corto circuito: morta una donna di 61 anni a Pozzuoli, grave il marito - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per tutti gli accertamenti ... Scrive fanpage.it
Tragedia a Pozzuoli, donna muore in un incendio - Una donna di 61 anni è morta in un incendio scoppiato nella sua abitazione al secondo piano di una palazzina di via Salvatore Di Giacomo. Da rainews.it
NEWS - Incendio in appartamento a Pozzuoli, muore una donna - Una donna di 61 anni è deceduta a causa di un incendio scoppiato in un'abitazione al secondo piano di una palazzina che si trova in via Salvatore Di Giacomo, a Pozzuoli (Napoli). Segnala msn.com
Incendio in casa, muore una donna: grave il marito - Grave il marito trasportato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è ricoverato in gravi ... Segnala napolitoday.it
Incendio in un appartamento, morta un'anziana: grave il marito - Deceduta una donna, mentre un uomo è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Si legge su ilroma.net