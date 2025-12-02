Incendio Hong Kong sarà creata commissione di inchiesta indipendente sul rogo

Il governo di Hong Kong istituirà una commissione d’inchiesta indipendente, guidata da un giudice, per determinare la causa dell’incendio in un complesso residenziale che è scoppiato lo scorso mercoledì 26 novembre uccidendo almeno 151 persone. La commissione avrà anche il compito di formulare raccomandazioni per impedire che una tragedia simile si ripeta. John Lee, capo dell’esecutivo della regione, si è impegnato a perseguire i responsabili del rogo: “Dobbiamo scoprire la verità, garantire che giustizia sia fatta, lasciare che i defunti riposino in pace e offrire conforto ai vivi “, ha detto ai media. 🔗 Leggi su Lapresse.it

