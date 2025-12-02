Incendio a Torino Crocetta | a fuoco un caseggiato abbandonato due senzatetto intossicati trasportati in ospedale

Torinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio è divampato all'alba di oggi, martedì 2 dicembre 2025, in un fabbricato abbandonato (l'ex azienda Osi-Ghia) di via Agostino da Montefeltro a Torino. Ad andare a fuoco sono state diverse masserizie e due uomini di 35 anni, entrambi senzatetto che avevano utilizzato quel luogo per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

