Incendi a Gioia Tauro in fiamme container di un cantiere e l' ufficio tributi del Comune | arrestato
Un pluripregiudicato, ritenuto dagli inquirenti, responsabile di due incendi dolosi appiccati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro nella mattinata di venerdì scorso, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro.Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo si sarebbe. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incendio all'ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro: ecco il video dell'uomo che entra dal retro e cosparge i locali di benzina https://gazzettadelsud.it/?p=2135892 - facebook.com Vai su Facebook
Appicca il rogo nel municipio di Gioia Tauro, arrestato il presunto responsabile - GIOIA TAURO I poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno arrestato un soggetto pluripregiudicato del posto ritenuto responsabile di due incendi dolosi appiccati a distanza ... Come scrive corrieredellacalabria.it
Doppio incendio doloso a Gioia Tauro: arrestato piromane - Nella mattinata di venerdì scorso, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno arrestato un pluripregiudicato locale responsabile di due incendi dolosi, appiccati a breve ... Segnala cn24tv.it
Incendia un container di un cantiere e l'ufficio tributi del Comune di Gioia Tauro, arrestato - I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno arrestato un soggetto pluripregiudicato del posto ritenuto responsabile di due ... reggio.gazzettadelsud.it scrive
Furti agrumeti confiscati: nuovo attacco alla Valle del Marro a Gioia Tauro - Nella Piana di Gioia Tauro, dopo gli incendi dolosi dell'estate, la Cooperativa Valle del Marro- Si legge su cn24tv.it
Gioia Tauro, molotov negli uffici comunali: il Sindaco invia una lettera al Ministro dell’Interno - “A seguito dei gravissimi fatti delittuosi che, nella giornata di ieri, hanno interessato il Comune di Gioia Tauro, mettendo a rischio l’incolumità dei dipendenti comunali, scampati alle fiamme grazie ... Da strettoweb.com
Furti nei beni confiscati: Libera lancia l’allarme sulla Piana di Gioia Tauro - L’associazione invita istituzioni e comunità a stringersi attorno a chi promuove legalità e cittadinanza attiva ... Si legge su corrieredellacalabria.it