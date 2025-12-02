InCanto di Natale si terrà il 5 dicembre l’inaugurazione della decima edizione

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà venerdì 5 dicembre, alle ore 18:30, in Piazza Santa Sofia, l’inaugurazione della decima edizione di “InCanto di Natale”, la rassegna di eventi natalizi promossa e organizzata dal Comune di Benevento e dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo. All’appuntamento sarà presente il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Ad aprire ufficialmente le festività sarà il coro delle voci bianche degli alunni delle scuole di Benevento, diretto dal Conservatorio di Musica “N. Sala”. A seguire, l’accensione del Grande Albero di Natale in Piazza IV Novembre e delle luminarie del centro storico, con Babbo Natale, i suoi elfi e tante sorprese per grandi e piccoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “InCanto di Natale”, si terrà il 5 dicembre l’inaugurazione della decima edizione

