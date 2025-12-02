Inaugurato il mercatino promosso dalla Caritas
A Sarsina è stato inaugurato domenica il nuovo Mercatino Solidale promosso dalla Caritas parrocchiale, uno spazio dedicato al riuso di oggetti e abiti in ottime condizioni, i cui contributi saranno destinati ai progetti caritativi del territorio. Il locale scelto per l’allestimento, in via IV Novembre accanto alla canonica e di proprietà dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, è stato benedetto dal parroco don Rudy Tonelli dopo la messa. Il mercatino, privo di finalità commerciali, prevede offerte minime per dare nuova vita agli oggetti e sostenere chi è in difficoltà. L’iniziativa nasce dalla donazione della famiglia Collinelli-Foschi, noti medici del paese, che ha messo a disposizione indumenti e oggettistica provenienti da abitazioni di familiari scomparsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
