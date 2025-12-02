Inaugurato il mercatino di Natale in Duomo con le tradizionali baite

E’ stato inaugurato martedì 2 dicembre il mercatino di Natale in piazza del Duomo: 78 baite in legno per portare l'atmosfera del villaggio natalizio del Nord Europa in città. Il mercatino si snoda lungo il primo tratto di corso Vittorio Emanuele, lungo il perimetro del Duomo (via ex Camposanto) e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

MERCATINO SOLIDALE Ieri è stato inaugurato il nuovo Mercatino solidale promosso dalla Caritas parrocchiale, uno spazio dedicato al riuso di oggetti e abiti in ottime condizioni, i cui contributi saranno destinati ai progetti caritativi del territorio. Il locale scelto - facebook.com Vai su Facebook

Milano, in piazza Duomo torna il tradizionale mercatino di Natale - È stato inaugurato oggi a Milano il tradizionale mercatino di Natale in Duomo, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo economico ... Riporta lapresse.it

Sotto il Duomo come in Nord Europa: apre il mercatino di Natale. La magia delle feste in 78 baite di legno - Il sindaco Sala: “Adesso viviamo il Natale, poi dal ritorno delle vacanze lavoreremo sull'imbandieramento di Milano" per le Olimpiadi Invernali. ilgiorno.it scrive

Mercatino di Natale in Duomo, l'inagurazione col sindaco Sala: 78 baite in legno, gli orari e le date di apertura - A Milano torna come ogni Natale il mercatino in Duomo che questa volta sarà nel segno delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. Da msn.com

Il 2 dicembre a Milano l'inaugurazione del Mercatino di Natale in Duomo - con il sindaco Giuseppe Sala, l'assessora Alessia Cappello e i presidenti Carlo Sangalli e Giacomo Errico Milano: martedì 2 dicembre, alle ore 10, all’angolo fra piazza del Duomo e via Carlo Maria Mar ... Come scrive welfarenetwork.it

A Milano si accende il Natale: dagli «Oh Bej! Oh Bej!» al mercatino in Duomo, alle «meraviglie» per i più piccoli - Nel segno della tradizione, gli appuntamenti del Natale milanese, a partire dalla Fiera degli Oh Bej! Come scrive milano.corriere.it

A Milano apre il mercatino di Natale in piazza Duomo - Oltre alle 78 baite, ci saranno gli spettacoli di magia, i giocolieri, la musica degli zampognari e la presenza ufficiale delle mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 Tina e ... Lo riporta ilgiorno.it