Inaugurato a Modena Est il monumento dedicato ai concittadini Giusti tra le Nazioni
La città di Modena ha celebrato questa mattina un momento toccante e significativo: l'inaugurazione del nuovo Monumento dedicato ai 23 Modenesi riconosciuti "Giusti tra le Nazioni". La cerimonia si è svolta alle ore 9:00 presso il Parco dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, in via Gazzotti a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
