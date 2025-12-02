Inaugurato a Modena Est il monumento dedicato ai concittadini Giusti tra le Nazioni

Modenatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Modena ha celebrato questa mattina un momento toccante e significativo: l'inaugurazione del nuovo Monumento dedicato ai 23 Modenesi riconosciuti "Giusti tra le Nazioni". La cerimonia si è svolta alle ore 9:00 presso il Parco dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, in via Gazzotti a Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

