Inarrestabile Bending Spoons | acquisita anche Eventbrite piattaforma globale di eventi
Tradotto in italiano, il nome della società significa “piegare un cucchiaio senza toccarlo”. Impossibile? Non se sei Bending Spoons, l’ormai ex startup milanese, fondata nel 2013 e trasformatasi, negli anni, in un vero e proprio hub di realtà hi-tech di estrazione internazionale. La società guidata da Luca Ferrari ha appena reso noto di aver acquisito Eventbrite, la principale piattaforma globale per la gestione di eventi ed esperienze condivise. L’operazione, interamente in denaro, ammonterebbe a circa 500 milioni di dollari. È la terza importante operazione in meno di tre mesi per l’azienda tecnologica milanese, che ha annunciato, a settembre, l’acquisizione della piattaforma di video Vimeo per 1,38 miliardi di dollari e, a ottobre, quella del fornitore di servizi web Aol per una cifra non divulgata (e stimata dall’agenzia di stampa Reuters in 1,4 miliardi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tele Sondrio News. . Sondrio Rugby inarrestabile, l'Ivrea cade 40 a 7 - facebook.com Vai su Facebook
Inarrestabile Bending Spoons: acquisita anche Eventbrite, piattaforma globale di eventi - È la terza importante operazione in meno di tre mesi per l’azienda tecnologica milanese ... Come scrive msn.com
“L’ADIGE.IT”: «EVENTBRITE FIRMA UN ACCORDO DEFINITIVO PER ESSERE ACQUISITA DA BENDING SPOONS PER CIRCA 500 MILIONI DI DOLLARI PER ACCELERARE LA PROSSIMA FASE ... - Eventbrite firma un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons per circa 500 milioni di dollari per accelerare la prossima fase di crescita di ... Segnala agenziagiornalisticaopinione.it
Bending Spoons, nuova mega-acquisizione: è il turno di Eventbrite - Il principale marketplace globale per esperienze condivise ha annunciato un accordo per essere acquisita da Bending Spoons. Lo riporta economyup.it
Eventbrite firma un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons per circa 500 milioni di dollari per accelerare la prossima fase di crescita di Eventbrite - Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. ansa.it scrive
Bending Spoons compra Eventbrite per 500 milioni di dollari. I dettagli - Ferrari (Bending Spoons): faremo arrivare Eventbrite a più persone ... Lo riporta milanofinanza.it
Bending Spoons compra Eventbrite per 500 milioni di dollari - Ennesima operazione di acquisizione per la scaleup italiana che chiude l'accordo con Eventbrite al prezzo di 4,5 dollari per azione ... Secondo startupbusiness.it