Tradotto in italiano, il nome della società significa “piegare un cucchiaio senza toccarlo”. Impossibile? Non se sei Bending Spoons, l’ormai ex startup milanese, fondata nel 2013 e trasformatasi, negli anni, in un vero e proprio hub di realtà hi-tech di estrazione internazionale. La società guidata da Luca Ferrari ha appena reso noto di aver acquisito Eventbrite, la principale piattaforma globale per la gestione di eventi ed esperienze condivise. L’operazione, interamente in denaro, ammonterebbe a circa 500 milioni di dollari. È la terza importante operazione in meno di tre mesi per l’azienda tecnologica milanese, che ha annunciato, a settembre, l’acquisizione della piattaforma di video Vimeo per 1,38 miliardi di dollari e, a ottobre, quella del fornitore di servizi web Aol per una cifra non divulgata (e stimata dall’agenzia di stampa Reuters in 1,4 miliardi). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inarrestabile Bending Spoons: acquisita anche Eventbrite, piattaforma globale di eventi