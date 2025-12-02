In vista delle festività Eurointerim offre 1900 opportunità lavorative

Padovaoggi.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eurointerim, Agenzia per il Lavoro, ricerca 1900 profili professionali full time o part time. Natale si avvicina e continuano le ricerche di personale da parte di Eurointerim. Per chi cerca il primo impiego o una nuova prospettiva ecco le molteplici offerte sotto l'albero. Dalla Liguria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

