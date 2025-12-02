In viaggio nei ’Luoghi dell’anima’ Tante star del cinema italiano al festival dedicato a Tonino Guerra

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Rimini a Santarcangelo, per riscoprire i Luoghi dellanima tra cinema e poesia. Dal 9 al 14 dicembre torna il festival cinematografico che mira a valorizzare quei film in cui il paesaggio è protagonista, in una narrazione di memorie e vissuti personali, raccontando il mondo attraverso lo ‘sguardo dell’anima’. Proprio come faceva Tonino Guerra, a cui è dedicata la rassegna. "Tonino è stato precursore della valorizzazione del territorio. Un lavoro che il nostro festival si pone di perseguire e raggiungere", sottolinea il musicista Andrea Guerra, figlio del compianto poeta e sceneggiatore, ideatore della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

in viaggio nei 8217luoghi dell8217anima8217 tante star del cinema italiano al festival dedicato a tonino guerra

© Ilrestodelcarlino.it - In viaggio nei ’Luoghi dell’anima’. Tante star del cinema italiano al festival dedicato a Tonino Guerra

Scopri altri approfondimenti

Mattarella in Brasile: “Viaggio coinvolgente, Paese immenso con tante comunità di origine italiana” - “Questa è l'ultima tappa di questa visita di Stato in Brasile, un viaggio per me molto coinvolgente”. Da rainews.it

"Un viaggio lungo 35 anni". Marco Masini al Teatro Clerici - "Con questo tour rifacciamo insieme un viaggio percorrendo questa strada lunga 35 anni, ricondividendo tante storie che ne fanno parte". Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Viaggio 8217luoghi Dell8217anima8217 Tante