In viaggio nei ’Luoghi dell’anima’ Tante star del cinema italiano al festival dedicato a Tonino Guerra
Da Rimini a Santarcangelo, per riscoprire i Luoghi dell’anima tra cinema e poesia. Dal 9 al 14 dicembre torna il festival cinematografico che mira a valorizzare quei film in cui il paesaggio è protagonista, in una narrazione di memorie e vissuti personali, raccontando il mondo attraverso lo ‘sguardo dell’anima’. Proprio come faceva Tonino Guerra, a cui è dedicata la rassegna. "Tonino è stato precursore della valorizzazione del territorio. Un lavoro che il nostro festival si pone di perseguire e raggiungere", sottolinea il musicista Andrea Guerra, figlio del compianto poeta e sceneggiatore, ideatore della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
