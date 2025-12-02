In un anno a segno 58 furti più di 12 anni di carcere per due ladri

Un 39enne e un 51enne arrestati a Cadeo e Castellarquato dopo le condanne della Corte d’Appello di Brescia, dovranno scontare pene fino a 8 anni di reclusione per furti commessi tra il 2022 e il 2023. Entrambi, accusati di far parte di un’associazione criminale, sono stati raggiunti dai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

