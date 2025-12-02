In Stranger Things 5 Will Byers è davvero diventato potente quanto Undici? Ni ecco perché

Abbiamo cominciato a vedere Stranger Things 5 con la consapevolezza che sarebbe stato la resa dei conti di Will (ma anche Undici) contro Vecna. Will, da che è stato la prima vittima del mostro più temibile del Sottosopra, ha attraversato le precedenti stagioni da ostaggio, rapito dal demogorgone e rimpinzato da Vecna di minuscoli futuri demo-cani, quindi posseduto e manipolato dal Mind Flier, che l'ha collegato alla mente alveare del suo universo oscuro. Ma nel 2025, in una sola scena, nell'episodio che ha chiuso la prima parte della stagione conclusiva, ha capovolto questa premessa. Will ha trovato finalmente il coraggio di affrontare la sua paura più grande, come gli aveva insegnato Ben, il nuovo fidanzato della madre, prima di fare una brutta fine per salvarlo nella seconda stagione, ma ha anche trovato la forza di piacersi per ciò che è, come le ha insegnato pochi episodi prima Robin, beccata a baciare la sua ragazza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - In Stranger Things 5, Will Byers è davvero diventato potente quanto Undici? Ni, ecco perché

