In sei mesi quasi 2mila incidenti e 16 morti la Prefettura richiama l' attenzione anche sulle condizioni delle strade messinesi
Quasi 2mila incidenti e 16 morti in appena sei mesi. Questo il dato, riguardante Messina e provincia, che è emerso dall'odierno vertice in Prefettura dedicato alla sicurezza stradale. All'incontro, presieduto dal prefetto Cosima Di Stani, hanno partecipato i rappresentanti della Questura, del.
