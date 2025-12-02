In ricordo di Enrico Pugliese

di Sandro Turcio* Venerdì scorso, al San Camillo di Roma, dove era ricoverato, si è spento il Prof. Enrico Pugliese. Aveva 83 anni. È stato uno dei massimi sociologi italiani della seconda metà del Novecento e l’inizio del nuovo millennio ed è stato un onore per l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR averlo avuto come Direttore tra il 2002 e il 2009. Quando è arrivato al CNR, come primo direttore del nascente nuovo Istituto post-accorpamento, subentrando a Paolo Calza Bini, suo collaboratore, sono stato felice perché mi legava a lui Gilberto Antonio Marselli con cui entrambi avevamo mosso i primi passi scientifici a 35 anni di distanza: una circostanza che è tornata utile anche al loro riavvicinamento. 🔗 Leggi su Ildenaro.it