In questo periodo storico segnato dalla crisi climatica studiare l' Antartide è fondamentale per tutta l' umanità E l' Italia occupa il quinto posto per produzione scientifica rispetto a tutti i Paesi che ci lavorano

M ilano, 2 dic. (askanews) – Nel 2025 il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide celebra i 40 anni dalla sua istituzione, inoltre quest’anno cade anche il ventesimo anniversario dell’entrata in esercizio della Stazione Concordia e l’Italia ha ospitato il 47esimo meeting del Trattato Antartico. Per questi motivi la Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide ha promosso una giornata di celebrazioni: “Antarctica Day”. Leggi anche › Giulia Foscari: «Proteggere l’Antartide spetta anche a noi» Antartide, scienza e clima: il CNR celebra 40 anni di ricerca italiana. “ L’Italia – ha detto Claudio Onofri, presidente della CNSA – ancora oggi occupa il quinto posto per produzione scientifica rispetto a tutti i Paesi che operano in Antartide. 🔗 Leggi su Iodonna.it

