In giro ubriaco in tasca un coltello e hashish | 21enne nei guai

I carabinieri della stazione di Bolzaneto hanno denunciato un ragazzo di 21 anni, di origini dominicane, per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.Il giovane, controllato nel centro del quartiere genovese di Bolzaneto perché in evidente stato di ubriachezza, è stato perquisito: in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

