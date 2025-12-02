In fuga dal campo rom seminudo e con le mani legate | Mi hanno sequestrato e minacciato di morte

2 dic 2025

Legato e seminudo, in fuga dal campo rom di via Salviati a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale di Roma capitale intorno alle 4 di stamattina, martedì 2 dicembre. A chiedere loro aiuto è stato un ragazzo, scalzo e con ai. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

