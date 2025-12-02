In fuga dal campo rom seminudo e con le mani legate | Mi hanno sequestrato e minacciato di morte

Legato e seminudo, in fuga dal campo rom di via Salviati a Tor Sapienza, periferia est di Roma. Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale di Roma capitale intorno alle 4 di stamattina, martedì 2 dicembre. A chiedere loro aiuto è stato un ragazzo, scalzo e con ai. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Legato e seminudo in #fuga dal #camporom: 18enne salvato dai #vigiliurbani - facebook.com Vai su Facebook

Roma, legato e seminudo in fuga dal campo rom: 18enne salvato dalla Polizia Locale Vai su X

Roma, 18enne legato e seminudo fugge da un campo rom - Il ragazzo, recuperato dai soccorritori alle 4 di oggi in via Salvati, ha dichiarato di essere stato sequestrato e di sentirsi in grave pericolo Scalzo, spaventato e quasi senza vestiti. Segnala tg24.sky.it

Roma, legato e seminudo in fuga dal campo rom: 18enne salvato dalla Polizia Locale - Il ragazzo ha rivolto agli agenti una disperata richiesta di aiuto, spiegando che alcuni abitanti del campo volevano ucciderlo ... Riporta affaritaliani.it

Roma, in fuga da campo rom legato e seminudo: salvato un 18enne - A Roma un ragazzo di circa 18 anni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale dopo essere stato trovato in strada legato, scalzo e seminudo, mentre ... Lo riporta msn.com

In fuga dal campo rom seminudo e con le mani legate: "Mi hanno sequestrato e minacciato di morte" - Questa la scena che si sono trovati davanti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 4:00 di questa mattin ... Riporta romatoday.it

Roma, legato e seminudo in fuga dal campo rom: 18enne salvato dai vigili urbani - Saltellava, con mani e piedi legate con fascette da elettricista, in via Salviati a Roma. Riporta msn.com

Legato mani e piedi, terrorizzato e seminudo: giallo sul sequestro al campo rom. Cosa ha raccontato - Seminudo sul ciglio della strada, legato con mani e piedi stretti da fascette da elettricista. Riporta iltempo.it