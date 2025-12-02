In FdI la corsa per il Quirinale è già iniziata e rischia di dividere il partito

C’è stato un tempo in cui Fratelli d’Italia si muoveva come una milizia compatta: una sola linea, una sola guida, un’ortodossia scolpita nella pietra. Quel tempo però pare essere arrivato agli sgoccioli. L’ingrasso post-elettorale, la valanga di nuovi quadri, il potere accumulato troppo in fretta hanno trasformato FdI in un partito ipertrofico e sfilacciato, attraversato da correnti, filiere personali, ambizioni private. Le ombre lunghe sul Colle. In mezzo al caos organizzato, in vista della corsa al Quirinale che, salvo imprevisti, dovrebbe tenersi nel 2029, si muovono due ombre lunghe: quella di Alfredo Mantovano, potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e, si mormora, carta coperta dei meloniani di stretta osservanza, e quella del ministro della Difesa Guido Crosetto, che da settimane si aggira per salotti e retrovie istituzionali come fosse già in campagna per il Colle. 🔗 Leggi su Lettera43.it

