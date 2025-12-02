In FdI la corsa per il Quirinale è già iniziata e rischia di dividere il partito
C’è stato un tempo in cui Fratelli d’Italia si muoveva come una milizia compatta: una sola linea, una sola guida, un’ortodossia scolpita nella pietra. Quel tempo però pare essere arrivato agli sgoccioli. L’ingrasso post-elettorale, la valanga di nuovi quadri, il potere accumulato troppo in fretta hanno trasformato FdI in un partito ipertrofico e sfilacciato, attraversato da correnti, filiere personali, ambizioni private. Le ombre lunghe sul Colle. In mezzo al caos organizzato, in vista della corsa al Quirinale che, salvo imprevisti, dovrebbe tenersi nel 2029, si muovono due ombre lunghe: quella di Alfredo Mantovano, potente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e, si mormora, carta coperta dei meloniani di stretta osservanza, e quella del ministro della Difesa Guido Crosetto, che da settimane si aggira per salotti e retrovie istituzionali come fosse già in campagna per il Colle. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Scopri altri approfondimenti
Sulla proprietà delle riserve auree della Banca d’Italia il governo sta chiaramente andando contro i Trattati europei, senza che peraltro sia chiaro l’obiettivo politico La corsa all’oro di Meloni crea un bel guaio con Bce, Quirinale e Commissione europea. Vai su X
La corsa all'oro di Meloni crea un bel guaio con Bce, Quirinale e Commissione. Spostare le riserve dal bilancio di Palazzo Koch a quello dello stato violerebbe i Trattati e lo statuto del Sebc. Di Luciano Capone - facebook.com Vai su Facebook
Il Quirinale e le parole di La Russa su Garofani: la decisione di non reagire e i sospetti su una strategia di FdI per tenere alta la tensione - I timori di un disegno per graffiare l'immagine super partes del capo dello Stato ... Si legge su msn.com
Cambiano i vertici della fondazione An: corsa per la presidenza della “cassaforte” di FdI - Gran giro di nomine ai vertici della fondazione An, la cassaforte della destra italiana (e proprietaria del grosso delle sezioni di FdI). Riporta repubblica.it
L’ordine di Meloni sul dl sport: “No allo scontro”. E bacchetta i ministri - Intorno alle sei di sera è Giorgia Meloni, rientrata da un paio d’ore a Palazzo Chigi dalla trasferta anconetana, a chiudere la faccenda, dopo una settimana di tensioni col Colle sul decreto Sport. repubblica.it scrive