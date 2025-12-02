In crescita la domanda di personale

Cresce la domanda di personale nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa: nel mese di novembre le imprese delle tre province prevedono circa 6.700 nuove assunzioni. A spingere la crescita è proprio il territorio lucchese, che segna uno dei recuperi più significativi dell’area. Il bilancio resta complessivamente positivo nell’intera area anche sottraendo le entrate del comparto agricolo, rilevate per la prima volta da luglio. Nonostante la domanda sia in crescita, non mancano i problemi: oltre metà delle assunzioni previste sconta ancora difficoltà di reperimento. La criticità è trasversale alle tre province, con livelli diversi ma un elemento comune: profili tecnici e operai specializzati continuano a essere le figure più carenti, rallentando la capacità del sistema produttivo di coprire i propri fabbisogni, come evidenziano i risultati dell’indagine mensile del Sistema informativo Excelsior, realizzata da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con elaborazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e dell’Istituto Studi e Ricerche – ISR realizzata su di un campione di oltre 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In crescita la domanda di personale

