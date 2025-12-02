In concerto per Vidas

Stasera alle 20 il Teatro alla Scala di Milano apre le sue porte a una serata speciale a scopo benefico con i Cameristi della Scala, in favore di Casa Sollievo Bimbi di VIDAS. Un evento che unisce l’eccellenza musicale al sostegno concreto di una realtà che, ogni giorno, si prende cura di bambini affetti da malattie inguaribili. Il ricavato contribuirà a garantire il potenziamento di servizi fondamentali. La serata, diretta dal Maestro Nicolò Umberto Foron, vede la partecipazione del soprano Carmela Remigio. Su musiche Schubert, Mozart e Beethoven. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

