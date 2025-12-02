In classe come visiting student per esplorare innovazione AI e pensiero critico

iSchool Bergamo compie un nuovo passo nel percorso di innovazione avviato con l’anno scolastico 202526 e apre le porte delle sue classi con l’iniziativa Open Classroom, in programma mercoledì 3 e giovedì 4 dicembre. Due giornate pensate per far vivere a ragazze e ragazzi un’immersione reale nel metodo educativo della scuola, che sta ridisegnando il proprio modello didattico per rispondere alle trasformazioni del mondo digitale e alle competenze richieste dal presente e dal futuro. La direzione tracciata dalle scuole paritarie secondarie di II grado di via Ghislandi 57 mette al centro l’evoluzione delle competenze digitali e la comprensione critica dell’intelligenza artificiale, con un obiettivo chiaro: formare menti capaci di pensare, scegliere e agire consapevolmente, evitando il rischio di un uso passivo degli strumenti tecnologici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it