in cinquemila sulle piste di bobbio

Effetto Olimpiadi sulle piste di sci della Valsassina e della Valtorta, a metà strada tra Milano e la Valtellina, dove tra un paio di mesi si svolgeranno i Giochi invernali. Nel primo fine settimana inaugurale di apertura della stagione della neve, oltre 5mila sciatori hanno affollato tra sabato e domenica i Piani di Bobbio in Valsassina e la Valtorta appunto. "Numeri straordinari e condizioni di innevamento eccellenti – commenta entusiasta Massimo Fossati di Itb,Imprese turistiche barziesi, la Spa per il comprensorio per la gestione del comprensorio sciistico lecchese e, in parte, bergamasco -.

