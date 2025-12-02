In cinquemila sulle piste di Bobbio
Effetto Olimpiadi sulle piste di sci della Valsassina e della Valtorta, a metà strada tra Milano e la Valtellina, dove tra un paio di mesi si svolgeranno i Giochi invernali. Nel primo fine settimana inaugurale di apertura della stagione della neve, oltre 5mila sciatori hanno affollato tra sabato e domenica i Piani di Bobbio in Valsassina e la Valtorta appunto. "Numeri straordinari e condizioni di innevamento eccellenti – commenta entusiasta Massimo Fossati di Itb,Imprese turistiche barziesi, la Spa per il comprensorio per la gestione del comprensorio sciistico lecchese e, in parte, bergamasco -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
