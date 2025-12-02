In casa con 204mila euro in contanti e Rolex | intera famiglia nei guai
Un'intera famiglia è stata denunciata dai carabinieri che hanno eseguito anche un maxi sequestro. Nel rione Salicelle, ad Afragola, i militari hanno fatto irruzione in un appartamento nel corso della notte.In casa 5 persone: una signora di 72 anni e i suoi tre figli (due uomini e una donna) che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Complimenti alla Full Out Dance Lab di Arco che dalla World of Dance è tornata a casa con risultati straordinari, portando in alto il nome di Arco e del Trentino! Un grande bravo ai ragazzi e agli insegnanti: talento, impegno e tanta passione che fanno davver - facebook.com Vai su Facebook
Ladri in casa di un'anziana, rubati quasi 3.500 euro in contanti e oggetti in oro. Ondata di furti nel Polesine - I ladri, sfruttando l'assenza dell'anziana proprietaria, si sono intrufolati in una casa: dopo aver tagliato la rete di ... Scrive ilgazzettino.it
Villanterio, ladri in azione: casa a soqquadro e rubati 2mila euro in contanti - Il furto è stato messo a segno nel pomeriggio di ieri, domenica 7 settembre, approfittando della momentanea ... Come scrive ilgiorno.it