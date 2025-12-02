In carcere per stupro e lesioni Alberto Genovese incassa 90 milioni di euro dalla cessione di Prima Assicurazioni

SI è conclusa la cessione delle quote di Prima Assicurazione da parte di Alberto Genovese. L'imprenditore, in carcere per una condanna per stupro e lesioni, ha incassato quasi 90 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

