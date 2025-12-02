In auto e a casa merce rubata Due nei guai

Ilgiorno.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VIGEVANO (Pavia) All’interno della loro auto, e successivamente nel loro domicilio temporaneo, i carabinieri hanno ritrovato due borsoni neri contenenti arnesi da scasso e soprattutto materiale informatico e telefonini delle marche più note ancora sigillati nelle confezioni per un valore stimato in almeno 50 mila euro. Per questo i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno denunciato a piede libero, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli in concorso, A.D.G., 22 anni e D.A.M.H., 25 anni, entrambi incensurati e senza fissa dimora. Il controllo è avvenuto intorno alle 6 del mattino tra sabato e domenica nella zona di corso Milano quando i carabinieri hanno notato la Fiat Panda con a bordo i due giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

