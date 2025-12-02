In auto e a casa merce rubata Due nei guai

VIGEVANO (Pavia) All’interno della loro auto, e successivamente nel loro domicilio temporaneo, i carabinieri hanno ritrovato due borsoni neri contenenti arnesi da scasso e soprattutto materiale informatico e telefonini delle marche più note ancora sigillati nelle confezioni per un valore stimato in almeno 50 mila euro. Per questo i militari del nucleo radiomobile della Compagnia di Vigevano hanno denunciato a piede libero, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli in concorso, A.D.G., 22 anni e D.A.M.H., 25 anni, entrambi incensurati e senza fissa dimora. Il controllo è avvenuto intorno alle 6 del mattino tra sabato e domenica nella zona di corso Milano quando i carabinieri hanno notato la Fiat Panda con a bordo i due giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In auto e a casa merce rubata. Due nei guai

Argomenti simili trattati di recente

Perde il controllo dell'auto, 19enne finisce contro la recinzione di una casa: l'incidente ripreso dalle telecamere di sicurezza VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

In auto e a casa merce rubata. Due nei guai - VIGEVANO (Pavia) All’interno della loro auto, e successivamente nel loro domicilio temporaneo, i carabinieri hanno ritrovato due borsoni neri contenenti ... Segnala ilgiorno.it

Scovata refurtiva in una casa grazie al gps di una bici elettrica rubata, denunciato un uomo di 49 anni - Nei giorni scorsi, gli agenti, in servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno ricevuto la segnalazione di un giovane che indicava di aver localizzato, mediante Gps, la propria bicicletta ... Come scrive ilpescara.it

Furti in casa e negozi, merce rubata trovata in pub e b&b - Poi in casa e nella stanza del b&b trasformata in dimora di fatto, c'era altra refurtiva, occultata in maniera molto accurata. Segnala ansa.it

Merce rubata nascosta in auto, tre georgiani arrestati durante un controllo - Tre cittadini di nazionalità georgiana sono stati arrestati a Salerno con l'accusa di furto aggravato in concorso. Riporta msn.com

Fermato su un’auto senza assicurazione e trovato in possesso di merce rubata, denunciato - Fermato perché al volante di un’auto senza copertura assicurativa viene poi denunciato dalla Polizia Municipale per ricettazione perché trovato in possesso di abiti e di un ... Segnala lanazione.it

Crema, arrestata la banda dei furti nei negozi: in auto 2700 euro di merce rubata - Crema (Cremona), 9 settembre 2025 – Scacco ad una banda dedita ai colpi all'interno di negozi e centri commerciali. Si legge su ilgiorno.it