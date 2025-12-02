In arrivo 279mila euro destinati a 70 cittadini con disabilità gravissima
L'Ambito C02, comprendente i Comuni di Arienzo, Cervino, Maddaloni, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico e Valle di Maddaloni, ha ricevuto dalla Regione Campania la somma di 279.030,25 euro.Si tratta della somma per l'assegno di cura a 70 beneficiari, in quanto persone con disabilità. 🔗 Leggi su Casertanews.it
