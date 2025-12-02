In arrivo 107 giorni il libro di Kamala Harris

Lopinionista.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NEW YORK – Sei la prima donna nella storia a essere eletta vicepresidente degli Stati Uniti. Il 21 luglio Joe Biden annuncia che non si ricandiderà. Le elezioni presidenziali si terranno il 5 novembre. Hai 107 giorni. E si chiama proprio “107 giorni” il libro di Kamala Harris che sarà in libreria dal 16 dicembre (La nave di Teseo – Collana i Fari, trad. Stefano Travagli e Salvatore Serù, pp. 432, 22 euro). Un memoir intenso che si legge come un thriller politico. Una testimonianza diretta sulle sfide della leadership all’interno della democrazia americana. Un libro per chi vuole capire davvero cosa accade nei momenti in cui la storia bussa alla porta – e non c’è tempo da perdere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

in arrivo 107 giorni il libro di kamala harris

© Lopinionista.it - In arrivo “107 giorni”, il libro di Kamala Harris

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

arrivo 107 giorni libroIn arrivo “107 giorni”, il libro di Kamala Harris - Sei la prima donna nella storia a essere eletta vicepresidente degli Stati Uniti. lopinionista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Arrivo 107 Giorni Libro