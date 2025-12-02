In arrivo 107 giorni il libro di Kamala Harris
NEW YORK – Sei la prima donna nella storia a essere eletta vicepresidente degli Stati Uniti. Il 21 luglio Joe Biden annuncia che non si ricandiderà. Le elezioni presidenziali si terranno il 5 novembre. Hai 107 giorni. E si chiama proprio “107 giorni” il libro di Kamala Harris che sarà in libreria dal 16 dicembre (La nave di Teseo – Collana i Fari, trad. Stefano Travagli e Salvatore Serù, pp. 432, 22 euro). Un memoir intenso che si legge come un thriller politico. Una testimonianza diretta sulle sfide della leadership all’interno della democrazia americana. Un libro per chi vuole capire davvero cosa accade nei momenti in cui la storia bussa alla porta – e non c’è tempo da perdere. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
