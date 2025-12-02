Dopo l’argento della staffetta femminile, l’Italia ha chiuso la prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025 ottenendo la prima medaglia d’oro grazie alla staffetta maschile 4×50 stile libero. Nello specifico, il quartetto composto da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon ha completato la gara con il crono di 1’22?90, eguagliando il record italiano e regalando al Bel Paese il metallo più pregiato, il primo a Lublino (Polonia). L’Italia torna quindi sul gradino più alto del podio dopo 14 anni (Stettino 2011) battendo la concorrenza della Polonia, seconda con il crono di 1’23?63 e della Croazia 1’23?79, che aveva fatto segnare il miglior tempo nelle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

IMPRENDIBILI! L'Italia si tinge d'oro agli Europei di nuoto: 4×50 sl maschile sul trono dopo 14 anni!