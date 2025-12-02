IMPRENDIBILI! L’Italia si tinge d’oro agli Europei di nuoto | 4×50 sl maschile sul trono dopo 14 anni!

Dopo l’argento della staffetta femminile, l’Italia ha chiuso la prima giornata degli Europei di nuoto in vasca corta 2025 ottenendo la prima medaglia d’oro grazie alla staffetta maschile 4×50 stile libero. Nello specifico, il quartetto composto da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Giovanni Guatti e Thomas Ceccon ha completato la gara con il crono di 1’22?90, eguagliando il record italiano e regalando al Bel Paese il metallo più pregiato, il primo a Lublino (Polonia). L’Italia torna quindi sul gradino più alto del podio dopo 14 anni (Stettino 2011) battendo la concorrenza della Polonia, seconda con il crono di 1’23?63 e della Croazia 1’23?79, che aveva fatto segnare il miglior tempo nelle batterie. 🔗 Leggi su Oasport.it

