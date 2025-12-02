Impianto crematorio il Rup spiega il parere di inammissibilità del referendum | Agito in base ai principi di efficacia ed efficienza
ANCONA – Proseguono i lavori della Commissione permanente costituita per valutare l’ammissibilità del referendum cittadino a riguardo della costruzione di un impianto crematorio nel quartiere di Tavernelle.E la seduta di oggi, martedì 2 dicembre, è stata un passaggio fondamentale per chiarire. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
NESSUN DISAGIO PER LA CHIUSURA DEL CREMATORIO DI MARGHERA Cremazioni garantite a Spinea con un turno aggiuntivo La chiusura temporanea del crematorio di Marghera, necessaria per la manutenzione periodica dell’impianto, non comporter - facebook.com Vai su Facebook
Lavori in ritardo, forno crematorio di Perugia ancora chiuso: la nuova data e i tempi per il secondo impianto ift.tt/A803JUo ift.tt/k9hS4Pb Vai su X
Impianto crematorio a Tavernelle. Referendum, il comitato non ci sta - Il Comune nel mirino di Aria Nostra per un parere legale da 10mila euro chiesto sull’ammissibilità del quesito "E’ un’invasione di campo, oltre a implicare un discutibile utilizzo delle risorse finanz ... Segnala msn.com
Ancona, impianto di cremazione, Tombolini: «Tranquilli, nessun rischio. I lavori al via entro giugno» - Tanto che si spinge fino al fissare un’ipotetica data di inizio dei lavori: «Entro il mese di giugno credo che potremo dar corso al cantiere». corriereadriatico.it scrive
Ancona, crematorio, ecco i superconsulenti: l’impatto sull’ambiente ai raggi X - Mentre l’Arpam prosegue i suoi studi ambientali, il Comune procede nell’iter per la realizzazione del nuovo impianto crematorio di Tavernelle. Segnala corriereadriatico.it
Impianto crematorio: "Ecco 4196 firme" - Impianto di cremazione al cimitero di Tavernelle: sindaco e giunta dovranno tenere conto della massa di persone che hanno aderito alla petizione promossa dal comitato ‘Aria Nostra’. Lo riporta ilrestodelcarlino.it