Simona De Santis (nella foto) ha ricevuto il premio "Distintamente donna 2025", conferitole dal Lions Club San Vittore Olona, presieduto da Maria Gloria Minotto. Il riconoscimento, una scultura in argento, ha voluto sottolineare i suoi meriti nella comunicazione. Giornalista professionista, nata a Roma nel 1969, De Santis è direttrice del giornale on line www.isegretidimatilde.com. Collabora con la sezione italiana di China Media Group, la televisione cinese, realizzando servizi da Pechino e da Roma. È autrice del romanzo "L’ultima erede del Castello di Harcourt. Ha letto la Via Crucis al Colosseo in mondovisione (diretta Rai) per 9 edizioni (dal 2014 in poi) e curato la telecronaca delle Messe della domenica su Raiuno (Programma A Sua Immagine). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Impegno giornalistico premiato