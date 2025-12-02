Imparare è un gioco di Squadra! Anolino solidale quanti vip come testimonial

Per Parma Facciamo Squadra non poteva esserci modo migliore di celebrare il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, se non con il lancio dell’edizione 2025 della Campagna, che quest’anno mette al centro i bambini e i ragazzi per sostenerli nel loro percorso. 🔗 Leggi su Parmatoday.it