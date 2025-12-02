Immondizia nel Parco Negretti dopo un trasloco i residenti | Abbiamo chiamato tutti ma nessuno interviene
Sacchi neri abbandonati, oggetti vari e perfino pile usate infilate nel terreno. È la scena che da giorni i residenti di via Di Vittorio, a Rebbio, dicono di avere davanti agli occhi nell’area del Parco Negretti, a ridosso delle case Aler.Secondo quanto riferito a QuiComo, tutto sarebbe. 🔗 Leggi su Quicomo.it
