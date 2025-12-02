Imam di Torino la procura archiviò la frase su Hamas

L'imam, Mohamed Shahin, oggi trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, è destinatario di un provvedimento di espulsione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Imam di Torino, la procura archiviò la frase su Hamas

