Imam di Torino i pm archiviarono l' inchiesta sul comizio pro Hamas Nessun reato

Il comizio dell'imam di Torino interpretato come un sostegno ad Hamas non contiene estremi di reato. Lo stabilì - secondo quanto apprende l'ANSA - la procura del capoluogo piemontese, che dispose, già lo scorso 16 ottobre, l'archiviazione di un fascicolo originato da una segnalazione della Digos. L'imam, Mohamed Shahin, oggi trattenuto nel Cpr di Caltanissetta, è destinatario di un provvedimento di espulsione del ministero dell'Interno basato anche sul contenuto del discorso: l'imam, fra l'altro, il 9 ottobre aveva detto "quel che è successo il 7 ottobre 2023 (l'attacco di Hamas - ndr) non è una violazione, non è una violenza". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Imam di Torino, i pm archiviarono l'inchiesta sul comizio pro Hamas. "Nessun reato"

Scopri altri approfondimenti

#Imam di Torino: le sue parole su Hamas pessime, ma la «risposta» del governo italiano mille volte più violenta, da Stato etico. Un mio commento oggi su @_MicroMega_ micromega.net/espulsione-ima… Vai su X

Perché l’imam di Torino Mohamed Shahin rischia l’espulsione, l’appello dei docenti e dei ricercatori per evitare che debba tornare in Egitto https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/perche-limam-di-torino-mohamed-shahin-rischia-lespulsione-lappello-dei-docent - facebook.com Vai su Facebook

Imam di Torino, i pm archiviarono l'inchiesta sul comizio pro Hamas. "Nessun reato" - La procura dispose, già lo scorso 16 ottobre, l'archiviazione del fascicolo originato da una segnalazione della Digos. Scrive ilgiornale.it

Perché l’imam di Torino Mohamed Shahin rischia l’espulsione, l’appello dei docenti e dei ricercatori per evitare che debba tornare in Egitto - Perché l'imam di Torino Mohamed Shahin rischia l'espulsione, l'appello dei docenti e dei ricercatori per evitare che debba tornare in Egitto ... Lo riporta blitzquotidiano.it

Imam in università a Torino, Nahum: "Presto una iniziativa contro l'odio" - Il caso dell'Imam che ha diffuso messaggi di odio antiebraico e antidemocratico all'Università di Torino è inaccettabile e non può essere tollerato. Si legge su affaritaliani.it