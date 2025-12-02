I' m not Disabled | il progetto a Salerno la presentazione
I'm not Disabled è il progetto che l'artista Donatella Donatelli dedica al tema delle “diverse abilità” e che dà il nome alla manifestazione che si terrà giovedì 4 e venerdì 5 dicembre, a Salerno, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Persona con Disabilità. L'evento, fortemente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
