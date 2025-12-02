Ilva operai in corteo verso il blocco di snodi strategici | Vogliamo incontro con Meloni

Gli operai delle acciaierie dopo l’assemblea sono di nuovo fuori dalla fabbrica. La loro lotta diventa quella di tutta la storica industria genovese, con i compagni di Ansaldo e Fincantieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ilva, operai in corteo, verso il blocco di snodi strategici: “Vogliamo incontro con Meloni”

Dopo la giornata di protesta di ieri, gli operai dell’ex Ilva continuano il blocco a Cornigliano contro il piano del governo. “Se fanno chiudere le lavorazioni di Cornigliano dovranno sfollarci con le ruspe”, avvertono i lavoratori - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000 - Ex #Ilva, #corteo #operai allo stabilimento di #Genova #Cornigliano #20novembre #Tv2000 @tg2000it Vai su X

Ex Ilva: lavoratori in assemblea e poi in corteo, presidio alla stazione di Cornigliano. "Qui finché non ci saranno novità" - Il progetto del governo trasferirebbe la linea di zincatura allo stabilimento di Novi Ligure e ridimensionerebbe l’organico ... Si legge su telenord.it

Ex Ilva, corteo dei lavoratori a Cornigliano: presidio alla stazione e ponente bloccato - Protesta ex Ilva a Genova: corteo, presidio alla stazione di Cornigliano e viabilità in tilt. Segnala ligurianotizie.it

Ex-Ilva Cornigliano: riprende la protesta con corteo e presidio, paralizzata la viabilità a ponente - A Genova ex Ilva Cornigliano via Guido Rossa e piazza Savio bloccate: lavoratori in corteo e presidio per chiedere latta, zincatura e certezze occupazionali. Segnala ligurianotizie.it

Ex Ilva, lavoratori in corteo con Ansaldo e Fincantieri - Si è appena conclusa l'assemblea dei lavoratori del'ex Ilva di Genova Cornigliano, in lotta per difendere la produzione dello stabilimento genovese. Come scrive ansa.it

Ex Ilva, continua il presidio a Cornigliano: ancora chiuse piazza Savio e la Guido Rossa verso ponente - Era annunciata e così è stato: ha ripreso da dove si era fermata la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva, che oggi potrebbero alzare il tiro e andare a bloccare altri nodi cruciali del traffico genove ... primocanale.it scrive

Sciopero ex Ilva, manifestazione verso l’aeroporto - it, ove non diversamente specificato, sono proprietà esclusiva di Edinet Srl ... Come scrive genova24.it