Ilaria Salis e il passato tirato per la giacchetta | storia politica e paradossi contemporanei

La dichiarazione di Ilaria Salis accosta i passatori del 1938 agli scafisti odierni. Un paragone discutibile che banalizza la storia e confonde il presente. Analisi critica e ironica di un dibattito controverso. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ilaria Salis e il passato tirato per la giacchetta: storia, politica e paradossi contemporanei

Scopri altri approfondimenti

Liberiamo Ilaria Salis - facebook.com Vai su Facebook

#Albanese e’ un’altra di quelle figure - come Ilaria Salis - di cui la sinistra si dovrà ad un certo punto vergognare. Speriamo. Vai su X

Fratelli d’Italia spiana Ilaria Salis e mostra il suo “ultimo delirio”: il video - Questa volta l'eurodeputata con Avs è stata attaccata direttamente da Fratelli d'Italia con un video. Segnala newsmondo.it

Ilaria Salis, è polemica per le frasi su contrabbandieri e migranti - "Furono contrabbandieri anche coloro che durante il nazifascismo aiutarono gli ebrei a superare illegalmente i confini mettendoli in salvo dalle persecuzioni e dalle deportazioni nei lager". Come scrive msn.com

Salis, immunità confermata a Strasburgo: il momento del voto, gli abbracci e i fiori - Oltre a d aver definito Ilaria Salis «membro di un gruppo terorista», ha detto: «Bruxelles protegge i suoi: Peter Magyar mantiene ... Riporta lastampa.it

Ilaria Salis, immunità confermata per un voto all’Europarlamento. Accuse su un presunto guasto alla pulsantiera - La votazione, a scrutinio segreto, si chiude a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuchyuk, ... quotidiano.net scrive

Manette garantiste. Il cortocircuito di Forza Italia su Ilaria Salis - Se fosse per Forza Italia, il Parlamento europeo dovrebbe votare sì alla revoca della protezione nei confronti dell’europarlamentare di Sinistra Italiana ... Segnala huffingtonpost.it

Il sito, causa sciopero dei giornalisti, non sarà aggiornato fino alle ore 6 di sabato 29 novembre - La plenaria di Strasburgo ha approvato a scrutinio segreto l'immunità a favore dell'eurodeputata Avs, la cui revoca era stata chiesta dal governo ungherese di ... repubblica.it scrive