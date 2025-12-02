MANTOVA – Nel pieno del successo di LIVE IN CONCERT, il tour nelle principali capitali europee, IL VOLO annuncia la quarta edizione di TUTTI PER UNO – VIAGGIO NEL TEMPO, in programma il 24, 26 e 27 settembre 2026 (da un’idea di Michele Torpedine, progetto organizzato e prodotto da Friends & Partners). Per il secondo anno consecutivo, a fare da sfondo alle straordinarie voci di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto sarà il magnifico Palazzo Te a Mantova, un luogo di straordinaria importanza culturale e storica che offre un contesto ideale per celebrare la bellezza della musica. TUTTI PER UNO – VIAGGIO NEL TEMPO è ormai un appuntamento fisso e un momento unico per vivere insieme performance indimenticabili. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Volo, quarta edizione di “Tutti per uno” a Mantova