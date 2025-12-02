Il villaggio di Natale e la magia delle luci a Precenicco

Udinetoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un pomeriggio di luci, sorrisi e magia natalizia. Sarà Il villaggio di Natale&La Magia delle Luci di Precenicco. Lunedì 8 dicembre, nell'area esterna della Canonica, in Piazza Roma, dalle 16.00, si potrà trovare le Lettere dei desideri, i Giochi di legno per grandi e piccoli, le mascotte e i. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

