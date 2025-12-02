Il video-patacca di Regione Lombardia sui costi dei Giochi dimentica 330 milioni che saranno pagati dai contribuenti
Una bugia grande come una casa corre sul web, con il timbro del sito ufficiale di Regione Lombardia, la regione più popolosa e ricca d’Italia. Si tratta di un’abile dissimulazione propagandistica a favore delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, per dimostrare che organizzarle non costa nulla ai contribuenti italiani, visto che le spese sarebbero coperte completamente grazie a finanziamenti privati. Stando all’Enciclopedia Treccani, disinformazione è la “diffusione intenzionale di notizie o informazioni inesatte o distorte allo scopo di influenzare le azioni e le scelte di qualcuno”. Ma c’è anche una seconda versione – “mancanza o scarsità d’informazioni attendibili su un determinato argomento – che rimanda alla colpa (frutto di ignoranza) e non al dolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
