Il video del maxi blitz a Napoli contro la camorra 21 arresti | colpita Alleanza di Secondigliano

Operazione dei Carabinieri a Napoli: 21 arresti tra affiliati al clan Licciardi per associazione mafiosa, estorsioni e ricettazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Il video del maxi blitz a Napoli contro la camorra, 21 arresti: colpita "Alleanza di Secondigliano"

