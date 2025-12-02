Il valore della differenza Partecipazione all’iniziativa ’Persone non aggettivi’
Un pomeriggio di partecipazione, riflessione e cultura per ribadire che la disabilità non è un’etichetta, ma una delle tante dimensioni dell’esperienza umana. Grosseto si prepara a celebrare la ’ Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità ’, in programma domani, con un evento diffuso tra piazza Dante e il Palazzo della Provincia. L’iniziativa – dal titolo "Persone, non Aggettivi: #ilvaloredelladifferenza" – è promossa da Ens, Uici, Tuttiateatro, dal Garante della Disabilità del Comune di Grosseto e da #Solounminuto, con la partecipazione della Provincia e della Commissione Provinciale Pari opportunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
