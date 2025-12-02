il turismo nero di sarajevo

Per il turista goloso di drammi, Sarajevo è una sorta di Eldorado. C’è il Tunnel Museum che conserva una sezione del corridoio scavato sotto l’aeroporto e che serviva a portare sia viveri che merce di contrabbando nella città assediata; c’è il War Childhood Museum, nato attorno agli oggetti d’infanzia dei sopravvissuti; ci sono il Museum of Crimes Against Humanity and Genocide 1992–1995 e l’Historical Museum of Bosnia and Herzegovina, che dedica intere sale al conflitto; c’è la piccola Gallery 110795, nel cuore della città, dove immagini e video restituiscono il genocidio di Srebrenica. Questi sono i principali, mentre installazioni interattive sull’assedio nascono di continuo in ogni quartiere. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

