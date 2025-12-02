Il tir spagnolo col carico di hashish Nel doppio fondo 258 chili di droga Sequestrate anche armi e manette

Un tir con targa spagnola attraversa la zona di Garibaldi nel pomeriggio di martedì scorso. I carabinieri della Compagnia Duomo, in servizio per i consueti controlli anti furti nell’area che ruota attorno allo scalo ferroviario, trovano sospetto il passaggio di quell’autoarticolato in pieno centro e decidono di pedinarlo. Inizia così un’indagine lampo che si concluderà la notte successiva con quattro arrestati a San Vittore e il sequestro di 348 chili di hashish e altro materiale (pistole, magliette con la scritta “Polizia”, manette e lampeggiante) che fa pensare a una banda attiva sia nel traffico di stupefacenti che nelle rapine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tir spagnolo col carico di hashish. Nel doppio fondo 258 chili di droga. Sequestrate anche armi e manette

Approfondisci con queste news

Affitti di stanze e contratti di stagione: a che punto siamo davvero Il Governo prova a mettere una pezza ai prezzi ormai "selvaggi" degli affitti di stanze ? Italiano alle Canarie Secondo quanto apparso in un articolo di " El Economista" il Governo spagnolo sta - facebook.com Vai su Facebook

Il tir spagnolo col carico di hashish. Nel doppio fondo 258 chili di droga. Sequestrate anche armi e manette - Il ritrovamento di pistole e magliette con la scritta "Polizia" fanno pensare a una rapina da piani ... Si legge su ilgiorno.it

Quel tir “fuori posto” in centro a Milano: i Carabinieri lo seguono e trovano quasi 500 kg di hashish - Un TIR con targa spagnola notato in pieno centro a Milano dai Carabinieri della Compagnia Duomo, comandata da appena un paio di mesi dal tenente Daniele ... Riporta cronacaossona.com

Tir carico di droga dalla Spagna a Milano: sequestrati 350 chili di hashish e due pistole - In casa, nella Bergamasca, avevano altri 90 chili, oltre a due pistole con matricola abrasa e contanti. Scrive msn.com

Un montagna di hashish in un tir in arrivo dalla Spagna: quattro arrestati - Operazione dei carabinieri di Milano: il veicolo è stato seguito sino a un capannone in provincia di Bergamo. msn.com scrive

Catania, droga nascosta tra la frutta: scoperti 280 kg di marijuana e hashish in un Tir - Un'importante operazione antidroga è stata portata a termine dalla Polizia di Catania che ha sequestrato oltre 280 chilogrammi di sostanze stupefacenti nascoste in un carico di frutta proveniente ... Riporta tgcom24.mediaset.it

Un tir dalla Spagna alle porte di Roma con 540 chili di hashish nascosti fra banane e meloni (video) - Un tir stracolmo di hashish, fermato dai carabinieri nel territorio di Guidonia, al confine con il ... Come scrive romatoday.it