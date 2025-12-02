Il termometro del benessere Sale solo a Milano e a Sondrio In dieci province si vive peggio

Si vive meglio di un anno fa solo in Valtellina e a Milano. A rivelarlo è la classifica pubblicata da “ Il Sole 24 Ore “, risultato di un’indagine che fotografa lo stato di benessere delle 107 province incrociando 90 indicatori distribuiti in sei aree tematiche: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La 36esima edizione sulla “Qualità della vita“ suona come un campanello d’allarme per la Lombardia, che vede peggiorare i risultati in dieci province su 12. A perdere più posizioni è stata la provincia di Lodi, 50esima, -21 rispetto a un anno fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il termometro del benessere. Sale solo a Milano e a Sondrio. In dieci province si vive peggio

