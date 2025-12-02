L a Casa Bianca si veste a festa per il Natale 2025 con uno spettacolo che unisce tradizione e rinnovamento. La first lady Melania Trump ha presentato le decorazioni natalizie della residenza presidenziale, svelando un tema carico di significato: «Home Is Where The Heart Is» – «La casa è dove si trova il cuore». Melania Trump prepara la Casa Bianca per Natale. guarda le foto Melania Trump e il messaggio dietro le decorazioni di Natale. «Il continuo movimento mi ha insegnato che la casa non è solo uno spazio fisico », ha dichiarato Melania Trump. «È il calore e il comfort che porto dentro di me, indipendentemente da ciò che mi circonda». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il tema scelto dalla First Lady nasconde un significato speciale. Le immagini delle sale addobbate a festa